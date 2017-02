Livlig dans til

350 mødte op hos Gladsaxe Jazzklub

350 deltagere til en generalforsamling er usædvanligt på foreningsniveau. Men så mange mødte op fredag, da Gladsaxe Jazzklub holdt generalforsamling på Grønnemose Skole – der kan rumme så mange deltagere. Der er nu over 500 medlemmer på et tidspunkt, hvor man ser frem til 10 års fødselsdagen i slutningen af året.

Formanden Ole Kjær redegjorde for de mange overståede og kommende aktiviteter, og hans beretning blev rundet af med stående applaus.

Under den 30 minutter lange beretning, kom Ole Kjær, bl.a. ind på: ”At en klubs succes står og falder med en bestyrelse, der vil noget aktivt skabende med den fælles passion – og den skal evne at tilknytte dedikerede hjælpere til arbejdet med at afholde de mange arrangementer og virkeliggøre drømmene. Og vigtigt er det, at bestyrelsen løbende formår at knytte tætte og forpligtende partnerskaber med andre kulturskabere”.

Kasserer, Jan Engblom, præsenterede et regnskab i balance – faktisk med et mindre overskud. For en ny 2-årig periode i bestyrelsen blev følgende valgt: Sussi Frølich, Jonna Helleshøj og Ole Kjær. Som ny suppleant valgtes Tom Skovgaard.

Og så blev der danset på livet løs, da der traditionen tro også var musik.