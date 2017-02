Luther for fuld skrue

Reformatorens frisprog kom bag på mange af tilhørerne i Søborg Kirkes Luther-aften

I anledning af 500-året for Reformationen arrangerede Søborg Kirke ”Til bords med Luther” i tirsdags. Det blev en særdeles vellykket aften. Langbordet i sognegården var fuldt optaget, og aftenen bød ud over Martin Luthers ord også på Luther-gryde og Luther-øl og kager bagt efter en form med Luthers portræt.

Provst Peter Senbergs var den veloplagte formidler, der fortalte om Luthers liv og levned og havde fundet en perlerække af reformatorens bedste og vel også værste citater. Luthers frisprog overraskede formentlig de fleste deltagere.Luther var ligefrem, karsk, barsk og ikke mindst modig. Han talte Rom midt imod – både ved fællesbordet hjemme hos sig selv og i det offentlige rum. Han var en ægte oprører.

Peter Senbergs’ eksempler skabte mange muntre kommentarer rundt om langbordet. Indimellem troede man næsten ikke sine egne ører, når man fik gengivet Luthers brydetag med paven, andre af kirkens folk eller djævelen.

Den gode Luther-gryde (oksesuppeben, kylling, bacon, porrer, savoykål, sølvbede, gule ærter, selleri og krydderurter), triflien og dessertkagerne blev rost. Ikke af høflig pligt. For gryderne og fadene blev tømt. Den gode mad havde kirketjener Heidi Petersen og sognepræst Merete Sølling sørget for.

De tre forskellige Luther-øl (pilsner, hvede og bock) er brygget af Bryghuset Vendia i Hjørring på opfordring af Aalborg Stifts reformationsudvalg. Øllene smagte godt, lød vurderingerne. Søborg Kirke markerer jubilæumsåret med flere arrangementer. I søndags var der reformationsmusik, og mange andre aktiviteter er planlagt frem til den officielle reformationsdag den 31. oktober.

