Debatten om Søborg Hovedgade viser, at mange ønsker en spændende og indbydende handelsgade i Søborg. Det er i alles interesse, at vi langs hovedgaden kan købe godt brød, frisk fisk og friske blomster til konen.

Vi skal derfor gøre mest muligt for, at hovedgaden er fyldt med indbydende butikker. Det er godt for byen og bedre for den enkelte butik. Arkitekt Frederik Juul skrev i sidste uge, at udvidelsen af Meny er en klar forbedring af byrummet omkring Søborg Hovedgade.

Jeg vil gerne ønske købmand Per Mikkelsen tillykke med renoveringen. Renoveringen vil uden tvivl være med til at fremtidssikre butikken, og jeg er derfor ikke bekymret for, at Meny vil ende som genbrugsbutik, som Frederik Juul forudsiger. Via dialog og med dispensation til at dække op til 1/3 del af butikkens vinduer, er vi gået langt for at finde den bedste løsning – for både de handlende i Søborg og Per Mikkelsen.

Kommunen skal ikke bestemme, hvordan butiksindehaveren indretter sin butik. Det klarer de fint selv. Men vi har et stort ansvar for vores fælles hovedgade. Det handler ikke om at finde én faglighed frem, men om at der findes forskellige fagligheder. Og når de forskellige fagligheder ikke peger i samme retning, så må der træffes et politisk valg. Det har vi gjort. Flertallet i udvalget går ind for ”åbne kanter”, og vi tror på, at mindre folie og mere liv er vejen frem.



Ole Skrald Rasmussen (A), formand for Trafik-

og Teknikudvalget