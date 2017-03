Nogle politikere bliver væk fra møderne

Den er gal igen. Tidligere har den socialdemokratiske formand for trafik- og teknikudvalget, Ole Skrald Rasmussen, fået ørene i maskinen fordi DR har afsløret ham i at være fraværende til hovedparten af de syv bestyrelsesmøder, som der har været i selskabet Mølleåværket. Og så alligevel at score honoraret.

Er det kun her Ole Skrald er fraværende? Det er det så ikke.

Ole Skrald er også valgt til Det Grønne Råd, som han har siddet i siden sidste valg. Der har været afholdt 12 møder i perioden. Når jeg læser referaterne, så ser det ud til, at han har fraværende fra samtlige 12 møder. Er det virkelig rigtigt? Hvorfor lader man sig i givet fald ikke afløse af en, der har tid?

Desværre er Ole Skrald ikke den eneste socialdemokrat, der ikke møder.

Partikollegaen og borgmester-aspiranten Trine Græse sidder blandt andet i GXU Gladsaxe 10. klassecenter og Ungdomsskole bestyrelsen. Her blev der i 2015 afholdt 6 møder Hun deltog kun i to. I 2016 er der kun offentliggjort referat fra et møde, som hun i øvrigt heller ikke deltog i.

Hun sidder også i skolebestyrelsen på Stengårds Skole. Hun deltog i et enkelt bestyrelsesmøde i 2016 – ud af 8. Helt galt er hendes arrangement i skolebestyrelsen på Grønnemose Skole, hvor hun slet ikke dukkede op i hele 2016.

Og socialdemokraten Eva Nielsen udeblev fra 5 ud af 6 bestyrelsesmøder på Enghavegård Skole.

Hvad med at udpege medlemmer, der både har tid, lyst og evner til at bestride posterne?

Martin Skou Heidemann,

Venstre

Søhuse 1, Bagsværd