Ny brancheformand fra Gladsaxe

Idrætschef Holger Kortbek blev valgt til formand for sportsfaciliteternes forening

Til daglig er Holger Kortbek idrætschef i Gladsaxe Kommune, og nu er han også blevet valgt til formand for Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Foreningen repræsenterer ejerne af inden- og udendørs idrætsanlæg: Private, selvejende og kommunale.

Holger Kortbek har siddet i bestyrelsen for den tre år gamle forening siden 2015 og afløser Niels Bækgård, Esbjerg, på formandsposten.

Idrætsbilledet i Danmark er præget af mange aktører og mange interesser, ligesom danskerne i dag stiller helt andre krav til idrætsfaciliteter. Ydermere sker der rigtig meget på bygge- og renoveringsområdet:

– Mange idrætsanlæg har så mange år på bagen, at de er utidssvarende. Disse idrætsanlæg trænger til, at de kommer til at leve op til nutidens behov. Og der bliver investeret rigtig mange penge i faciliteter lige nu! Det handler jo også i høj grad om at udveksle erfaringer, så vi kan trække på hinandens viden på tværs af kommunegrænserne, siger Holger Kortbek.

Brancheforeningen er det koordinerende led mellem idrætsanlæg, stat, regioner, kommuner, landsorganisationer og specialforbund.