Ny platform skal øge genbruget

Gladsaxe Kommune står bag en ny portal så virksomheder med restmaterialer nemt kan komme i kontakt med mulige aftagere

Ressourcedating – Gør rest til ressource. Sådan lyder sloganet for en ny kommunal portal, der skal gøre det let at skabe kontakt mellem virksomheder i hele landet, som har materialer og restprodukter i overskud og virksomheder, der kan bruge dem. ressourcedating.dk

Det er positiv for miljø og samfundet generelt, når ressourcer bruges flere gange. Samtidig kan der måske spares penge på køb af nye materialer og på bortskaffelsen. Samtidig kan nye ideer opstå, når man ser andres rester eller behov for ressourcer.

Det kaldes Cirkulær økonomi og handler om at få det maksimale ud af vores materialer enten ved direkte genbrug eller ved genanvendelse, altså når man bruger materialerne fra et produkt til at lave et nyt. Eller emballage kan bruges flere gange.

En analyse fra Ellen MacArthur Fonden har for nyligt vist, at Danmark frem mod 2035, gennem cirkulære økonomi, samlet set kan få en stigning i BNP, altså værdien af vores samlede produktion, på op mod 1,4 procent, skabe 7–13.000 job og øge nettoeksporten med 3 til 6 procent. Samtidig mindskes forbruget af naturens råstoffer, energi til fremstilling og CO2-aftrykket.



Skabe første kontakt

Rester, der via hjemmesiden, kan blive ressourcerne for andre, kan for eksempel være byggematerialer, plast, kemikalier, træ, metal, tekstiler og ’andre materialer’. Det kan være en virksomhed, som har rester af organiske råvarer eller biprodukter, som kan bruges som kulstofkilde på biogas- eller renseanlæg eller foder til grise.

Ressourcedating.dk skal udelukkende hjælpe med at skabe den første kontakt mellem udbyder og aftager. Parterne skal selv tage kontakten og dialogen op og lave en aftale, og eventuelt undersøge det nødvendige omkring lovgivningen og eventuelle tilladelser. Det er altid en god ide at kontakte sin egen kommune, hvis man er i tvivl.

Gladsaxes netværk for virksomheder, kaldet KlimaKlar, blev præsenteret for ideen om ressourcedating.dk, og virksomhederne var meget positive. De vil rigtig gerne kunne reducere ressourceforbruget, hvor det er muligt. Og potentialet for en ressourcedate er jo større, hvis virksomheder alle kommuner kan byde ind.