Nybagte fædre tilbydes terapi i fædregrupper

Seks fædre har foreløbig taget imod tilbuddet

Ordet ‘fædregruppe’ får en rød streg under sig, hvis man skriver det i Word, men det vil formentlig ændre sig i de kommende år. Gladsaxe Kommune er begyndt at tilbyde reelle fædregrupper som pendant til mødregrupper. Når et nyfødt barn er 3-4 uger gammelt, screenes både mor og far for tegn på efterfødselsreaktioner, måske i daglig tale bedre kendt som en fødselsdepression. Og bonner resultatet negativt ud, bliver man tilbudt en plads i en fædregruppe.

– Historisk set har der været meget fokus på moren i barnets opvækst, men vi ser forældreskabet som et hele, hvor begge er vigtige. Vi kan se, at næsten lige så mange mænd som kvinder bliver ramt af en efterfødselsdepression, så der har helt klart været et behov, fortæller familiekonsulent i Gladsaxe Kommune, Torben Pedersen Skovby.

Sammen med sundhedsplejerske Maj-Britt Bockelund leder han hver anden torsdag fædregruppen på Gladsaxe Familie- og Ungecenter, som tæller seks fædre.

At blive far var ikke som forventet

Gruppen har kørt siden maj med princip om frie rammer. Fædrene styrer selv emnerne fra gang til gang og vælger selv, hvornår de kobler sig af og på. Der er løbende udskiftning.

I dag, en vilkårlig torsdag i december, er tre af fædrene mødt op til en to timers snak i den lavt belyste sofagruppe under Rafaels renæssancemaleri ‘Skolen i Athen’, der i en popkultur-udgave gæstes af bl.a. Darth Vader og Homer Simpson.

Samme blanding af alvor og sjov har tonen i samtalen, når de tre mænd på skift skal fortælle, hvordan det er gået siden sidst. Emnerne er alvorlige, men tonen let og afslappet. Der er ingen forventninger, pres eller parader oppe.

– Erfaringerne med gruppen har indtil videre været rigtigt gode, fortæller Torben Pedersen Skovby. Familiekonsulenten mener, den spiller en vigtig rolle.

– Mange forbinder det at få et barn med noget meget glædesfyldt, så derfor kan der også ligge en stor skam og et tabu i at skulle indrømme over for sit netværk at man faktisk ikke føler nogen speciel glæde ved at have barnet, siger Torben Pedersen Skovby. Den fornemmelse kender én af fædrene fra fædregruppen, som er mødt op i dag: 40-årige Nicolaj Augustinus fra Søborg, som sammen med sin kone Carina har datteren Siff på 11 måneder.

– At blive far er anderledes, end man forestiller sig. Det ser nemt ud, når ens venner får børn, men da jeg selv stod på hospitalet med min datter i hænderne, tænkte jeg ‘Hvad har jeg dog rodet mig ud i? ’, fortæller Nicolaj.

Specielt perioden lige efter fødslen var svær for Nicolaj. Det kneb med at udvikle følelser over for det nyfødte barn.

– Den der følelse af ubetinget kærlighed, som man forventer kommer efter fødslen, udeblev i mit tilfælde. Det gjorde mig rigtig trist og fik mig til at føle mig som en dårlig far, siger Nicolaj.

Den tidligere TV-tilrettelægger konsulterede sine venner i perioden, men det var ikke altid lige nemt at åbne op for den slags emner. På samme tidspunkt var konen Carina startet i mødregruppe.

– Jeg var egentlig ret misundelig. Jeg tænkte, hvorfor må hun det, når jeg ikke må?

Værdifuldt at mødes i fortroligt rum

Efter et stykke tid fik Nicolaj dog nys om Gladsaxes nye ordning med fædregruppen via sundhedsplejersken i konens mødregruppe. Han blev screenet og startede i oktober i gruppen.

– Det er et rigtigt godt forum at have. Man diskuterer med ligesindede, som forstår ens problemer og har prøvet det på egen krop, og man ved at tingene bliver inden for de fire vægge, siger Nicolaj.

Familiekonsulent Torben Pedersen Skovby kalder gruppen for en slags ‘broderskab’.

– Jeg tror, det er meget værdifuldt for de her mænd at kunne mødes i et fortroligt rum sammen andre mænd, de ikke kender. Det gør at man kan sænke paraderne noget mere end hvis man er sammen med sine venner, siger Torben Pedersen Skovby.