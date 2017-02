Radikale Venstre sejrherre ved skolevalg

Ungdomspolitikere debatterede med eleverne fra Gladsaxe Skole

Generelt vandt blå blok på landsplan ved det såkaldte skolevalg i torsdags, hvor 63.000 skoleelever afgav deres stemme.

Blå blok fik 55,3 procent af stemmerne.

Venstre fik 19,1 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet fik næst flest stemmer med 15,6 procent.

På Gladsaxe Skole havde 8. og 9. klasserne besøg af otte ungdomspolitikere til paneldebat og efterfølgende spørgsmål og diskussion fra eleverne forrige tirsdag.

Flere af ungdomspolitikkerne var lokale Gladsaxeborgere og de mødte op på skolen, energifyldte og med masser af gode argumenter for, hvorfor eleverne netop skal stemme på deres partier.

Og det førte så til, at Radikale Venstre fik det bedste valg med 28 ud af de afgivne 112 stemmer. Konservative fik 23.

I Region Hovedstaden klarede Socialdemokraterne sig samlet bedst med 16 porcent, mens Radikale Venstre fik 14,9 pocent og Liberal Alliance 13,5. I de øvrige regioner var der klart blåt flertal.

Eleverne på Gladsaxe skole har i to uger arbejdet med skolevalg 2017. Herunder har de valgt en række mærkesager ud som betyder ekstra meget for dem. Mærkesagerne blev også diskuteret ved paneldebatten og handlede om alt lige fra, Topskat, styrkelse af Danmarks forsvar, miljøpolitik og til niveauopdeling i folkeskolen.Ungdomspolitikkerne roste bagefter eleverne for at være engagerede og meget spørgelystne.

”det lover godt for fremtiden”, sagde arrangør og lærer Martin Empacher.

”Jeg må sige, at jeg er imponeret over kvaliteten af projektet og den respekt og ordentlighed der blev lagt for dagen over for eleverne. Her blev eleverne ikke præsenteret for alternative fakta, men de lærte derimod, at en sag altid har mindst to sider og at man må respektere fakta.

Jeg glædede mig til valgdagen og uanset, hvad mine elever stemte på, så er det en enestående sejr for vores folkestyre”, sagde Martin Empacher.