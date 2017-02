Reformationens musik i kirke, på slot og i borgerstue”

Koncert i Søborg Kirke på søndag klokken 15

Hvordan lød de danske salmer i 1500-tallet? Hvor kom melodierne fra?

Hvilken musik spillede man i kirkerne – eller ved hoffet – eller i det bedre borgerskabs hjem?

Det kan man få en fornemmelse af, når der søndag 5. februar kl. 15.00

er koncert i Søborg Kirke med reformationsmusik på programmet.

Hvilke instrumenter blev benyttet? Svar på disse spørgsmål giver Marcdaners Musicanter et bud på i et spændende koncertprogram. Marcdaners Musicanter er et renaissanceensemble under ledelse af Knud Jansfort.

Ensemblet har taget navn efter Caspar Marcdaner, der var lensmand på Koldinghus 1585 -1617.

Medlemmerne synger og spiller på renaissanceinstrumenter som gambe, blokfløjte, krumhorn, cornamuse, zink, basun, pommer, sordun, kortholt, slagtøj, harpe og orgel. Programmet rummer salmer fra de tidligste danske salmebøger, hvor man i nogle tilfælde nok vil kunne genkende både tekst og melodi, men der er både sproglige og musikalske detaljer, der har ændret sig betragteligt i de snart 500 år, der er gået, siden salmerne første gang blev sunget i Danmark.

Nogle af de melodier, som Luther benyttede til sine salmer har deres oprindelse i verdslige sange og viser. Det er derfor oplagt at give eksempler herpå. Desuden præsenteres salmer fra andre reformerte kirker. For at komplettere billedet af musiklivet spilles også dansemusik, som kunne have været brugt ved festerne på Koldinghus.

Fri entré.