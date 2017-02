Roere træner uden båd og maskine

To af Danmarks mest talentfulde roere på 15 år har ekstra træning to gange om ugen

Det er lige før, at det er et projekt 24-7 at være en ambitiøs roer. Roerne hører blandt de idrætsudøvere som træner mest og hårdest. Men vil man tilhøre eliten i den sportsgren, hvor Danmark pr. tradition ”altid” henter guldmedaljer, så skal man op i en træningsmængde på mindst 12 timer om ugen.

Oliver Skov Jerkovic og Frederik Larsen er begge 15 år og hører til blandt Danmarks allerbedste i denne ungdomsårgang. Til daglig ror de i Bagsværd Roklub, hvor de har rigeligt med træningspas. Alligevel træner de yderligere i halvanden time både tirsdag og torsdag fra kl. 8-9.30 i Gyngemosehallen, hvor de er med i Basistræningslinjen på Sports College Gladsaxe (SCG). Alt i alt træner de to roere mellem 15 og 20 timer om ugen.

– Det kan blive lidt ensformigt at sidde og hive i en romaskine. Det er meget sjovere at bruge kroppen på nogle andre ting, og her på Sports College er vi de eneste roere på Basistræningslinjen, hvor vi træner sammen med udøvere fra andre idrætsgrene som mountainbike, golf og bl.a. fodboldspillere, der er på genoptræning efter et skadesforløb, siger Oliver og Frederik.

Både Frederik og Oliver opdagede SCG, da de var på besøg med deres respektive klasser. De har gået her i tre år, så de hører blandt de rutinerede på basistræningslinjen. Roere får ofte problemer med ryggen. Derfor ser de to talentfulde roere en ekstra fordel med basistræningen, da det kan være med til at styrke rygmuskulaturen og samtidig virke forebyggende over for rygskader.

Uddannelse

Frederik Larsen og Oliver Skov Jerkovic går begge i 9. klasse på henholdsvis Bagsværd Skole og Bagsværd Kostskole. Efter sommerferien vil Frederik fortsætte på en rolinjen på idrætsefterskolen i Holstebro, mens Oliver vil starte som tømrer og læse i gymnasiet på det, der hedder EUX.

Frederik vil efter efterskolen begynde på handelsgymnasiet, HHX. Oliver startede med at ro i Bagsværd Roklub for fem år siden:

– Jeg var på sommerferieaktivitet i klubben og fandt ud af, at det lige var mig.

Frederik har roet i tre år: – Vores families barnepige foreslog mig at prøve. Hun er gift med Jens Vilhelmsen, der var med på Guldfireren.

iden er det blevet til både danske mesterskaber og deltagelse på ungdomslandsholdet for de to stærke roere. De sidder i dobbeltfireren sammen, men har også siddet sammen i en dobbeltsculler. I sidste sæson var de begge med på U18-landsholdet ved Baltic Cup nær Hamburg.

I øjeblikket er vejret mest til ergometerroning. Her har især Oliver Skov Jerkovic udmærket sig med i alt seks verdensrekorder inden for sine aldersklasser: – Jeg er stadig i besiddelse af tre verdensrekorder, og jeg er nok gladest for den, hvor jeg ror 100 meter på 15,0 sekunder.

Efter endt træningspas på SCG skal de to roere i skole. Efter skoletid skal de igennem yderligere to træningspas. Som lægmand misunder man ikke de unge rotalenter – man beundrer dem!

Sports College Gladsaxe har seks træningslinjer

Basistræning – Håndbold – Fodbold – Cricket –

Tennis – Springgymnastik

SCG giver de unge mulighed for at dyrke deres idrætstalent samtidig med, at den unge går i skole eller tager en ungdomsuddannelse. Træningen foregår hver tirsdag og torsdag fra kl. 8-9.30.