Romeo og Julie i nye klæder

Shakespeares velkendte kærlighedsdrama opføres af eleverne på Gladsaxe Gymnasium

Der har altid været en stolt teater/musical tradition. på Gladsaxe Gymnasium, og selv om der ikke længere findes et teater i bygningen, så har ombygningen af gymnasiet givet andre tidsvarende muligheder i den nye aula.

I den forløbne uge opførte gymnasieeleverne deres musicalversion af Romeo og Julie for et begejstret publikum tre aftener i træk.

Før det nåede så vidt, havde 80 gymnasiaster siden november øvet sig på William Shakespeares skuespil fra 1595. Naturligvis i en knapt så klassisk og sprogligt højtravende version: – De har nemlig ladet sig inspirere af Baz Luhrmanns kultfilm fra 90erne, og eleverne har haft nogle forrygende øveweekender, fortæller musiklærer Lise-Lotte Rønne Koch.

– Som sædvanlig har vores elever haft en fest ud af at være kreative, musikalske og dedikerede omkring et større projekt. Processen og fællesskabet er det vigtigste, men vi var da også glade for det flotte slutresultat, siger Lisse-Lotte Rønne Koch.