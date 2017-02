Særaftaler i kommunen?

I forbindelse med at en borger for eksempel søger hjælp efter Lov om Aktiv Socialpolitik § 81 (køleskab, komfur, indbo o.lign.) har jeg erfaret, at der udstedes rekvisitioner til specifikke leverandører.

Set med mine øjne er der her tale om konkurrenceforvridning. En kommune må ikke udøve konkurrenceforvridning.

Og hertil skal så siges, at de priser der er hos de leverandører der er tale om, findes billigere andre steder.

Så hvad er kommunens holdning til dette? Og vil dette fortsætte?

Susanne Damsgaard

Søborg