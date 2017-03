SF-forslag gik i udvalg

Serdal Benli fra SF præsenterede på byrådsmødet i forslaget om at kommunens ansatte skal kunne få fleksible arbejdstider for eventuelt at kunne få privatlivet til at hænge sammen med afhentning af børn, pasning af børn eller familiemedlemmer etc.

Der skulle være tale om et pilotprojekt i to forvaltninger, hvor man så indhentede erfaringer, der kunne bruges hos andre personalegrupper.

Men reelt har der i Gladsaxe et stykke tid allerede været mulighed for at ændre på arbejdstiderne.

Så borgmester Karin Søjberg Holst foreslog, at man sendte forslaget til en videre drøftelse i det såkaldte Ho-

vedudvalg, hvor medarbejdergrupper er repræsenteret.