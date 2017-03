Spiderman slog til

Traditionen med at udklædte børn går rundt og synger ved dørene for at få penge eller slik til fastelavn er næsten uddød. ”Boller op, boller ned, boller i min mave etc.” er en sjældenhed.

Men tøndeslagningen lever i bedste velgående.

Hundredvis af flot udklædte børn mødte frem i centre og kirker, og der blev kåret kattedronninger og kattekonger, og der blev hamret til tønderne.

Mange steder var det lavet om til familiearrangementer, så man efter tøndeslagningen kunne samles om at spise fastelavnsboller og få lidt at drikke.