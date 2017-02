Stærke kvinder i fokus

Bibliografen viser ”Alletiders kvinder”

Vi befinder os i slutningen af 1970erne. Det er opbrudstid, normerne ændres hele tiden, og især kvinderne fornemmer forandringens vinde. I ”Alletiders kvinder” følger publikum tre generationer af kvinder med hver deres udsyn og erfaringer, men også et fælles ståsted i kampen for at bliver anerkendt som ligeværdige i et samfund i konstant bevægelse.

Filmen fortæller behændigt uden at docere, og instruktøren Mike Mills’ feministiske pointer filtreres på fornem og underspillet vis gennem teenagedrengen Jamie, der i kraft af sit familiære forhold til filmens tre kvindelige hovedpersoner, føres ind i en større og mere følelsesmæssigt moden verden.

”Alletiders kvinder” er en fantastisk og dybfølt film fuld af glæde og tårer, grin og gråd, men uden filmens tre fremragende skuespillerinder ville projektet være dødsdømt på forhånd. I filmens centrale rolle finder man en frygtløs Annette Bening. Hendes skuespil sitrer af nærvær, og hun er lige så god i afdæmpede scener som i scener med stor følelsesmæssig intensitet.

Lige så hypnotiserende er Greta Gerwig og Elle Fanning som henholdsvis kunstner og frisindet nabopige. Sammen udgør kvinderne et uimodståeligt trekløver, der løfter ”Alletiders kvinder” op på et helt sublimt niveau. Alle kunne have godt af at se en film med tre så stærke kvindelige karakterer, og nu har man altså muligheden i Bibliografen.

”Alletiders kvinder” har premiere i Bibliografen torsdag 16. februar.