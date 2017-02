Stil over tingene i Saxen

Børnehuset inviterer til aktivitet

Der er lys, der er luft, og der er masser at give sig til. Børnehuset Saxen er rykket fra Gladsaxevej 29 ned til det gamle vandværk fra 1910 i nummer 9 – og det er det bestemt ikke blevet dårligere af.

I tirsdags blev alle herlighederne vist frem for forældre, børn, politikere og andet godtfolk, og de kunne konstatere, at kvaliteten er høj.

Børnene har fået endnu bedre forhold, så de kan løbe direkte ud på den store lyse og åbne legeplads og hoppe på trampolin eller bruge sansevæggen og de udendørs musikredskaber.

Her er børnene tæt på naturen, de kan dyrke grøntsager i de nye højbede, se til hønsene og lave mad over åben ild på bålpladsen.

-Med renoveringen så får børn og forældre samtidig mulighed for at blive i Saxen, når børnene begynder i børnehave for Saxen er i dag et integreret børnehus, konstaterede borgmester Karin Søjberg Holst i sin tale. Hun havde en gave med fra kommunen – en æblepresser – så der kan serveres sunde drikke.

Kaspar Petersen – leder af Saxen – præsenterede nogle af de madvarer, som børnene får serveret, og det var ovre i den sunde og spændende afdeling, så børnene forhåbentlig ikke bliver kræsne.