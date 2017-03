Storpolitiske skandaler ruller over Gladsaxe Bibliotekerne

Utallige gange er han tonet frem på TV2 Nyhederne som et velkendt ansigt, der berettede om politiske skandaler fra Christiansborg.

Nu lægger den kendte journalist og foredragsholder Kaare R. Skou vejen forbi Gladsaxe Bibliotekerne og fortæller historien om en af danmarkshistoriens største svindelsager – den forhenværende danske justitsminister Peter Adler Alberti (1851-1932), der svindlede for næsten en milliard danske nutidskroner.

Oplev Kaare R. Skou trække tråde helt op til nutidens politiske skandaler og magtmisbrug, når han torsdag 2. marts kl. 19 til 21 giver et indlevende foredrag på Gladsaxe Hovedbibliotek. Foredraget tager udgangspunkt i Kaare R. Skous egen bog ”Magtens forblændelse” fra 2016 og hans helt særlige indblik i dansk storpolitik efter 22 år som journalist på Borgens bonede gulve.

Billetter koster 50 kr. (30 kr. for medlemmer af Klub Kræs) og kan købes på gladsaxe.dk/bibliotek