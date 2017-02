Storsejr til Odysseus

Skakforeningen fra Gladsaxe har sikret sig en ny sæson i divisionen

Med en sejr på 7-1 over Allerød Skakklub er Skakforeningen Odysseus fra Gladsaxe sikker på at blive i 2. division, selv om der fortsat resterer to runder. Morten Andersen og Søren Berg spillede remis på de to topbrætter, men derudover var der lutter gevinster til mandskabet fra Frødings Allé.

I næstsidste runde den 26. februar spiller Odysseus på hjemmebane mod Øbros 2. hold. Odysseus har 21½ point på femtepladsen, men er for langt efter Furesø Skakklub til at kunne gøre sig i oprykningskampen. Furesø fører divisionen med 30 point foran Bornholm med 27½. Disse to klubber skal meget passende mødes i sidste runde den 12. marts, hvor Odysseus slutter af mod Helsingør.