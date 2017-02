Succesen er synlig

MOE Rådgivende Ingeniører er gået fra 270 til 420 ansatte i København

Revisionsfirmaet Beierholm meddelte for nylig, at de snart kommer med 270 medarbejdere til Gladsaxe Møllevej.

Og der er også trængsel hos MOE Rådgivende Ingeniører ved Buddinge Station.

Da firmaet for nogle år siden flyttede fra Rødovre til Gladsaxe var der ansat 270 medarbejdere – og der var ledige kvadratmeter i byggeriet.

Men siden er det kun gået en vej: Opad.

Og nu er man oppe på 420 ansatte i København. Og der er flere på vej. En fysisk udvidelse med flere kvadratmeter er på vej ved stationen.

Lige nu søger vi 16 medarbejdere til forskellige job i hele Danmark. Der er 8 ledige job på kontoret i Søborg, oplyser man fra kommunikationsafdelingen hos MOE.

Det er analysefirmaet Byggefakta, der står bag de nyligt lancerede top-10 lister over byggeaktiviteten i 2016 og byggebranchens største aktører. Ingeniørvirksomheden MOE, der har hovedkontor ved Buddinge Station, var involveret i igangsatte byggerier for 6.327 millioner kr., og indtager således en førsteplads på ingeniørernes top 10. De mange byggeprojekter betyder stor travlhed i virksomheden, der har mere end 650 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark og Norge.

Medarbejdere søges

Ifølge adm. Christian Listov-Saabye fra MOE kan travlheden tydeligt mærkes.

”Vi søger medarbejdere over hele landet og ikke mindst til vores hovedkontor i Gladsaxe. Særligt til vores største projekt BIO4 har vi brug for nye kollegaer, for det er et projekt i samme størrelsesorden som vores seneste store energiprojekt, Amager Bakke”, siger Christian Listov-Saabye, og henviser hermed til Københavns nye forbrændingsanlæg og skibakke, der sættes i drift i løbet af det næste år. Der er bestemt også en sammenhæng at spore, når man ser på den tilsvarende liste over de største igangsatte byggeprojekter.

Gigantprojekter

For her er MOE ingeniørrådgiver på både nogle meget store og komplekse byggerier – for eksempel BIO 4 og OPP Kalvebod, der ligger henholdsvis nummer 1 og 2. BIO 4 er en ny biomassefyret kraftværksblok, der skal sikre den grønne omstilling af Amagerværket, mens OPP Kalvebod er et 41.000 kvadratmeter stort kontorhus ved Dybbølsbro station, der skal samle 2.000 medarbejdere fra Banedanmark, Energistyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen samt Vejdirektoratet.

MOE fortsætter således vækstsporet, da medarbejderantallet i koncernen de seneste to år er steget med 140 medarbejdere. Derfor er virksomheden også i gang med at planlægge en udvidelse af hovedkontoret, der ligger i Søborg ved Buddinge Station.

Nu er vi 68.844 Tilflyttere strømmer til Gladsaxe Af Niels Rasmussen Tendensen har været klar gennem et længere stykke tid. Og den holder. Der bliver stadig flere og flere borgere i Gladsaxe Kommune – med de udfordringer det giver i forhold til institutioner såsom vuggestuer, børnehaver, skoler, idrætsfaciliteter og plejehjemspladser.

Der er lavet prognoser for befolkningstilvæksten og som Gladsaxe Bladet kunne fortælle i september holder prognoserne slet ikke. Forventningen for 2017 var 68.435 – og det tal blev passeret i begyndelsen af september 2016, hvor det helt eksakte tal var 68.449. På en enkelt uge var der kommet 90 nye borgere til kommunen. Der holdes øje med indbyggertallet fra dag til dag på rådhuset, og da Gladsaxe Bladet i onsdags bad om det seneste tal, var det nu nået op 68.844. Det vil sige, at der siden begyndelsen af september er kommet i snit næsten 80 nye borgere hver måned.

Der er jo gang i mange større byggerier både på Bagsværd Hovedgade ved Bagsværdlund og ved Bibliografen og på Søborg Hovedgade over for Søborg Kirke, så tallet vil givet stige endnu mere i løbet af få måneder. Befolkningsprognosen fra 2016 spåede 69.633 borgere i kommunen i 2018, om 70.666 i 2019 og helt fremme i 2030 om 75.619.

