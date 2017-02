Svømmer i hæder

Pernille Blume blev også valgt til årets kvindelige danske svømmer

Det var den sidste pris, Pernille Blume manglede at vinde. Men som Danmarks eneste individuelle guldvinder fra Legene i Rio de Janeiro, lå det i kortene, at Gladsaxe-svømmeren også ville løbe med titlen ”Årets Damesvømmer 2016”.

Pernille Blume, der som bekendt vandt OL-guld i 50 meter fri og OL-bronze i holdkappen, blev hyldet til Dansk Svømme Award 2017 i onsdags i Cirkusbygningen.

– Det er dejligt at få lov til at blive ved med at blive fejret så mange måneder efter OL. Jeg synes, det har været en konstant rejse siden OL, sagde Pernille Blume i sin takketale.

Tidligere er Pernille Blume blevet hædret som ”Årets Sportsnavn 2016” og ”Årets Idrætsudøver 2016 i Gladsaxe”.