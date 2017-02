Swingende børnesange

Børnejazzkoncert med spisning i Telefonfabrikken

Vinterferie betyder kvalitetstid med børn og børnebørn. Og til dem der ikke skal afsted på skiferie, findes der heldigvis mange andre gode tilbud. Tirsdag den 14. februar kan man fx opleve det prisbelønnede børnejazzband ”Univers på Vers” og spise familievenlig aftensmad. Det sker kl. 17-19 i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus og koster 50 kr. for koncert og middag. ”Univers på Vers” leverer swingende, humoristiske og iørefaldende børnesange. Bandet ledes af sangskriveren og basunisten Anders Jacobsen, der som skolelærer har brugt musikken som pædagogisk redskab i mange år. Tilmelding til koncerten skal ske senest den 10. februar via www.gladsaxejazzklub.dk. Koncerten arrangeres i et samarbejde mellem Telefonfabrikken og Gladsaxe Jazzklub.