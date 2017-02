Swingende hollændere i jazzklubben

Det ligner en aften med fuld fart på

Dutch Swing College Band fik bevist, at Holland godt kan levere jazz på et højt niveau. Og nu kommer The Revivalists til Gladsaxe Jazzklub på fredag og beviser, at der ikke var tale om en enlig svale.

Sædvanligvis velunderrettede kilder fortæller, at dette hollandske band fejer benene væk under sit publikum, og at det i dag er ét af Europas hotteste jazzbands.

Under Snake City Jazzfestival i 2014 og 2015 (Slangerup) var begejstringen således ganske stor.

Ligeledes har Riverboat Jazzfestival i Silkeborg, Sildajazz i Haugasund og mange andre større festivaler haft fornøjelsen af at lægge scene til de sprudlende hollændere.

The Revivalists unikke stil og groove er solidt baseret på vintage jazz, blues og gospel fra det sydlige USA, og især New Orleans. Det hævdes, at det ganske simpelt er umuligt at sidde stille under bandets repertoire. I hjemlandet har The Revivalists i øvrigt opbygget et ry som et af de bedste dansebands – især værdsat af swingdansere.

Blæserne tilhører den absolutte top i Europa og rytmesektionen er kendt for sin stramme og præcise lyd. Og alt serveres med en ungdommelig energi og glød, forlyder det.

Besætning: Jonny Boston (UK-NL); sax, klarinet, vokal; Coos Zwagerman (NL), trompet/vokal; Hans Mantel (NL), banjo; Jaap de Wit–sr. (NL), bas/ sousafon; Jaap de Wit–jr. (NL), trommer.