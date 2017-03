Tak til borgerrådgiveren

Tak til borgerrådgiver Preben Rohde for at have gjort status efter 12 måneder på posten. Her især tak for opmærksomheden omkring det, at når en borger får en ny sagsbehandler og denne ikke har sat sig ind i sagen. Dette oplever borgeren som meget frustrerende, hvilket er ganske forståeligt.

Til daglig arbejder jeg selv som kommunal sagsbehandler og har gjort det i 29 år. Samtidig er jeg frivillig rådgivere for borgere i blandt andet Gladsaxe kommune.

Så jeg kender vigtigheden af at borgeren oplever, at sagsbehandleren er vidende om. hvad der er sket i den enkelte sag.

Ligeledes tak til at fastsatte tidsfrister for besvarelser af borgerhenvendelser og ikke mindst for sagsbehandlingen af ansøgninger inden for bestemte områder, nu er lagt på hjemmesiden.Dette har jeg tidligere forsøgt at få gjort. Dog uden held.

Ikke mindst tak fordi der nu er sat fokus på, at en samtale med en sagsbehandler kan optages. Den enkelte borger kan være i en svær situation og ikke helt forstå, hvad det er der bliver sagt til samtalen, og derved svare på noget, som borgeren rent faktisk er usikker på. Borgeren kan nu efterfølgende stille og roligt gennemgå samtalen i trygge omgivelser. Igen og igen.

Det er med til at sikre en bedre og mere tryg sagsbehandling.

Susanne Damsgaard

By-og regionsrådskandidat

Dansk Folkeparti

Gladsaxe/Region Hovedstaden