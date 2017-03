Thyra på hjemmebane

Hvordan laves maden lokalt på danske plejehjem? Det var det overordnede programpunkt, da Seniorcenter Egegården fik ministerbesøg i fredags.

Ældreminister Thyra Frank fra Liberal Alliance blev modtager af borgmester Karin Søjberg Holst (A) og centerleder Jessie Lykke, og så gik turen rundt med håndtryk til Seniorudvalgets medlemmer, byrådsmedlemmer, medarbejdere og frivillige hjælpere.

I sin velkomst påpegede borgmesteren, hvor vigtigt det er for beboerne, at der er duft af mad i seniorcentret: – I Gladsaxe har cafeerne også et madtilbud for hjemmeboende, der samtidig kan nyde godt af det sociale fællesskab, sagde Karin Søjberg Holst. Det var tydeligt, at Thyra Frank var på hjemmebane. Selv om kalenderen var stram gav ministeren sig god tid til at tale med alle. I Egegårdens køkken fik ministeren at se, hvordan man laver den gode hjemmelavede mad, som de ældre sætter så stor pris på. Efterfølgende drak ministeren kaffe og fik småkager og chokolade og snakkede med fire af Egegårdens beboere.

Da en af beboerne blev utilpas midt under kaffetåren, så klarede ministeren episoden med faglig indsigt.

Thyra Frank er tidligere plejehjemsleder og har som minister sat fokus på regelforenkling og afbureaukratisering. Sammen med Kommunernes Landsforening har Thyra Frank nedsat en arbejdsgruppe, der skal luge ud i dokumentationskrav og regler i ældreplejen. Arbejdet foregår bl.a. ved inddragelse af medarbejdere på ældreområdet. Derfor er Thyra Frank i øjeblikket rundt og besøge nogle af landets plejehjem.