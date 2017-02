Tom kalender venter

Borgmester Karin Søjberg Holst stopper i politik ved årsskiftet

Dåbsattesten lyver ikke. 1. februar fyldte borgmester Karin Søjberg Holst (A) 72 år. Dagen i forvejen havde hun meddelt sit parti, at hun ikke genopstiller ved kommunalvalget i november.

Hun blev borgmester i sommeren 2002 og kom i byrådet i 1978.

-Det er ikke fordi jeg på nogen måde føler mig tynget af alderen, men nu har jeg været med i så mange år, at jeg godt vil prøve en anden tilværelse, siger Karin Søjberg Holst.

-Når man bliver borgmester, så går man ind til et job, hvor man skal være på hele tiden. Her kan man ikke gøre noget halvt, og min kalender har i den grad været fyldt op. Enten er man med, eller også er man ikke. Jeg skal ikke klage, for det har været og er sjovt, men det betyder, at der er mange ting, som man ikke kan være med til. Så nu skal jeg prøve at forestille mig en gabende tom kalender, hvor jeg bare kan gøre som jeg vil, siger Karin Søjberg Holst.

-Jeg har jo været med i politik i mange, mange år, og jobbet som borgmester har været en enorm stor positiv oplevelse, siden jeg måtte afløse Ole Andersen, der døde i valgperioden.

Karin Søjberg Holst har gået og bakset med beslutningen i et stykke tid. Det er bedre selv at træffe den slags afgørelser end at blive bedt om at gå.

-Ved årsskiftet kommer mit liv så til at se helt anderledes ud. Min mand er heldigvis kommet gennem et alvorligt sygdomsforløb på bedste vis, så nu kan vi virkelig hygge os.

-Jeg har ikke de store passioner med en eller anden hobby. Jeg kan godt lide at læse, og jeg er glad for at gå til svømning, og så bliver der jo mulighed for at hygge med veninderne, siger Karin Søjberg Holst, der i en del år udnyttede sin uddannelse.

Der skal snart være opstillingsmøde hos socialdemokraterne, og Karin Søjberg Holst har peget på Trine Græse som sin afløser, men det må medlemmerne jo afgøre.

Letbanen har optaget meget af hendes tid. Hun er næstformand i Hovedstadens Letbane.

-Det er ikke sådan, at jeg går efter at få en post i en eller anden bestyrelse, men jeg håber da at blive inviteret til indvielsen af letbanen, siger Karin Søjberg Holst.

