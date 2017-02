Træningskamp gav gode løfter

Nedrykningstruede Gladsaxe Hero slog KFUM med 4-2

Træningskampe skal som bekendt imed mere end et gran salt, for der eksperimenteres på livet løs. men det var i hvert fald opløftende for Gladsaxe Hero – bundhold i serie 1 hos SBU – at KFUM fra københavnsserien blev besejret 4-2 lørdag.

– Jeg testede mange spillere. Faktisk skiftede jeg syv mand i pausen, så alle spillere fik mindst 45 minutter, fortæller træner Carsten Rust.Ved pausen var stillingen 1-1, mens det gik mere livligt for sig i 2. halvleg. Veteranen David Ledstrup nettede to gange, før det hele sluttede 4-2.

På lørdag er der udekamp mod KB.

I Bagsværd tabte AB Gladsaxe med 1-2 til Värnomo fra Sverige i en kamp med to straffespark – et til hvert hold. Tobias Thomsen scorede for AB Gladsaxe.

Træner Søren Bjerg havde mange spillere i aktion, så også her skal man ikke lægge for meget i resultatet.

AB spiller mod B93 i aften og mod Greve på lørdag. Begge kampe hjemme.