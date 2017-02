Uddrag af politirapport

Indbrud på Buddinge Skole

Fredag 10. februar kl. 11.14 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand var brudt ind på en Buddinge Skole på Kildebakkegårds Allé.. Gerningsmanden havde knust et af skolen vinduer, hvorefter vedkommende havde stjålet en Dell-computer. Pas på hælervarer! Gør dig ikke til hæler ved at købe stjålne effekter. Udvis mistænksomhed, hvor prisen på en vare er unaturlig lav, eller hvis effekten er graveret med et navn, der ikke tilhører sælger. Husk, at hæleri, ligesom tyveri, straffes.

Tricktyveri på Solnavej

Fredag 10. februar omkring kl. 13 blev en 90-årig dame udsat for tricktyveri i sin opgang på Solnavej i Søborg. Damen havde netop været ude at handle i Meny på Søborg Hovedgade, hvor to ukendte gerningsmænd angiveligt aflurede damens pinkode, da hun betalte for sine varer. De to mænd fulgte efter damen hjem til hendes opgang, hvor de tog kontakt til hende, da hun var i gang med at tømme sin postkasse, hvor de sagde, at de skulle ind for at aflevere reklamer.

Da damen kom op i sin lejlighed, opdagede hun, at hun ikke længere havde sin pengepung i sit indkøbsnet, hvor hun havde lagt den. Hun blev senere kontaktet af sin bank, som fortalte, at der var foretaget flere store hævninger fra damens dankort. Gerningsmændene beskrives som: A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, ca. 50 år, 170 cm. høj, spinkel af bygning med sort, kort hår og var iført en mørk vindjakke.

Han bar på nogle papirer og en avis. B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 45-50 år, 170 cm. høj, spinkel af bygning med sort, kort hår. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer på hverdage til Claus Stamp på telefon 72 58 74 13, Lokalpolitiet, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Vær skeptisk

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede:

• Vær skeptisk, når ukendte personer henvender sig – hjemme og på gaden.

• Åben kun døren for folk, du kender. Brug dørspion eller spørg til ærinde uden at åbne. Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere mv. – spørg gerne efter legitimation. Skilt ikke med, du bor alene – skriv kun forbogstav og efternavn på dørskiltet.

• Hold afstand til ukendte personer på gaden, ved indkøb mv. og hold pungen tæt til kroppen. Skjul altid din pinkode og opbevar den aldrig med dit kort.

• Gå ikke rundt med store værdier – og lad dem ikke ligge fremme hjemme.

Ring hurtigt til politiet, hvis du oplever noget mistænkeligt: 43 86 14 48 eller 114. Ring Alarm 1-1-2 hvis det sker akut.