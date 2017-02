Udstillinger i kirken

11 danske kunsthåndværkere og designere udstiller på skift i Bagsværd Kirke

I øjeblikket udstiller keramikeren Kristine Tillge Lund i gallerigangen i Bagsværd Kirke. Det gør hun frem til 22. februar. Keramikeren er den første af 11 danske kunsthåndværkere og designere, der udstiller i kirkens gallerigang. Udstillingsrækken ”TIL STEDEt” er udvalgt af arkitekten og smykkekunstneren Katrine Borup. Statens Kunstfond har støttet projektet.

Ideen er, at kunstnerne laver deres kunst specielt til stedet. I det aktuelle tilfælde i samspil med den verdensberømte Jørn Utzons arkitektur. De nye værker udstilles så i løbet af året i gallerigangen.

– Utzons fantastiske arkitektur har været mit udgangspunkt på forskellig vis: Hans brug af materialer har guidet mig, men også måden hvorpå han anvender sine virkemidler. Der er en meget vellykket balance imellem helhed og detalje i Bagsværd Kirke. Flere af kunstnerne har desuden – ligesom Utzon – en forkærlighed for geometriske former, siger Katrine Borup.

Udstillingsrækken løber frem til 4. februar 2018. Kunstværkerne kan ses mandag til fredag kl. 9-16 samt søndag kl. 11.30-16. Gallerigangen kan dog være midlertidigt lukket i åbningstiden pga. kirkelige handlinger.

