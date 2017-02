Vi vil bare danse

Amalie og Laura fra Søborg har danset i 11 år og er netop gået videre i TV2 programmet ”Danmark har talent 2017”

De er fulde af bobler og kan næsten ikke sidde stille på stolen. Amalie Thorup og Laura Skak Holmelund fra Søborg er vilde med dans, og den fylder al deres fritid.

Vi har gået hos AL dans siden vi var fire år. Det er nok den eneste fritidsinteresse vi har, indrømmer de to 15-årige danse-piger, der lige nu kan opleves i ”Danmark har talent” sammen med deres tre øvrige dansekolleger i gruppen ”High 5”.

Sidste lørdag gik de sammen med deres meddansere Mads Gronemann, Catharina Fønsskov og Majse Gleerup hjem med fire ja´er fra dommerne efter en hip hop pragtpræstation.

-Det er simpelthen den fedeste oplevelse, jeg har haft, fortæller Laura, der godt vil indrømme, at det gav noget kriller i maven at skulle stå overfor fire kendte dommere og i en fuld sal.

Store drømme

Pigerne har danset hip hop og freestyle sammen til konkurrencer siden de var ni år, så de kender hinanden rigtig godt og er bedste veninder.

-Men vi kan da godt blive uenige om trinnene og om tøjet, men det ender altid godt, fastslår Amalie og tilføjer, at humor betyder rigtig meget, og at de som oftest kan grine sig ud af alle konflikter. Hjemme på værelserne er der linet op med masser af pokaler på hylderne. De har danset i den sværeste række, har været til VM sammen og blevet ”Dancer of The Year” to gange. De træner på 8 forskellige hold og nogle gange 20 timer om ugen.

Og drømmen om at komme langt med dansen er på ingen måde fjern for de to piger. De har allerede danset for KATO til The Voice i Tivoli.

-Det kunne da være rigtig sjovt at danse for en kendt sanger som Justin Bieber eller Beyonce, og det kunne da for en periode også være sjovt at leve af det, siger Amalie, mens Laura nikker samtykkende.

-Vi har vist ingen ide om, hvad vi ellers skulle lave, fortæller Laura, der godt vil indrømme, at kroppen nogle gange er overbelastet.

-Jeg kan godt mærke det i knæene allerede og må danse med forbindinger, men det får mig ikke til at stoppe, siger hun med et smil.



Sammen med Mads, Catharina og Majse er Amalie og Laura gået videre i ”Danmark har talent”.

Foto: Privat.