Vind billetter til FCK mod Ludogorets

Kampene i Europa League er gået i gang

FCK går torsdag i gang med kampene i Europa League og lægger ud mod det bulgarske mandskab fra PFC Ludogorets.

Der er returkamp 23. februar i Parken kl. 21.05 og i samarbejde med FC København udsætter Gladsaxe Blaedet 2 billetter til den kamp.

Der skal svares rigtigt på spørgsmålet for at komme i betragtning til billetterne.

Hvilken by kommer Ludo-

gorets fra:

A: Varna

B: Razgrad

C: Sofia

Svaret sendes senest mandag 20. februar klokken 09.00 til kon@gladsaxebladet.dk. Vinderne vil blive kontaktet telefonisk, så husk at opgive telefonnummer. Billetterne skal hentes på redaktionen på Søborg Hovedgade 79.