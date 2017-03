Åben Café holder flyttedag

Efter mange år i De Frivilliges Hus i Bagsværd skifter Åben Café adresse.

Fra 3. april holder cafeen, der henvender sig til kræftramte, pårørende og efterladte, åben hver mandag i tidsrummet 16-17.30 på Gladsaxe Hovedbibliotek.

Forhåbentlig bliver det nemmere at finde vej til cafeen, hvor de frivillige sidder klar til at tage en snak. Emnerne kan være mange, men det er brugerne der sætter dagsordenen. Ofte tales der om kræft, om det at være syg, at være pårørende eller at miste, men samtalerne kan også handle om andre emner.

Hovedsagen er at være i et forum, hvor man kan snakke om dette og hint uden at tage hensyn til om man sårer nogen eller om det nu er ok, at tale om sin sygdom.

Caféens aktiviteter vil fortsætte som tidligere, således at der i foråret vil blive afholdt to foredrag. 3. april kl. 16-17.30 fejrer man flytningen med at byde alle velkomne med kaffe og brød.

De frivillige vil fortælle om caféen og det bliver forhåbentlig en rigtig hyggelig eftermiddag.

I de fleste tilfælde vil cafeen være placeret i mødelokale 6, men det er nemt at se, hvor den er placeret, når man kommet ind på biblioteket. For yderligere information, Mary 21608959