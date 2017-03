AB kiksede matchbold

ABs håndboldherrer var skuffede. De mange medrejsende fans lige så. I søndags kunne AB ellers med en sejr over Team Nørrebro være rykket direkte op i 3. division. Mens det halve Nørrebro enten stod på skateboard eller slikkede solskin, kiksede AB matchbolden i Nørrebrohallen og tabte med 24-27.

Det var en bedrøvelig indsats, hvor kun meget lidt lykkedes. AB kom skidt fra start. Var bagud 4-1 efter otte minutter, men så fulgte for AB 21 gode minutter, som man ”vandt” 9-2. I denne periode fungerede forsvaret godt, og målmand Rasmus W. Nielsen havde ni redninger. Angrebsspillet flød også, efter at man indledte med alt for mange afbrændere.

AB gik til pause med en føring på 10-9, men hvad der skete i de sidste 30 minutter er en gåde. Team Nørrebro var ramt af to udvisninger og AB burde have trukket fra i starten af halvlegen, men det lykkedes alligevel Team Nørrebro at få scoret to gange i denne undertalssituation.

AB faldt helt sammen i 2. halvleg. Forsvarsspillerne stod som saltstøtter, og Team Nørrebro kunne ubesværet bryde igennem og score – også når de var i undertal. Fem minutter inde i 2. halvleg kom Team Nørrebro på 14-13, og AB fik aldrig siden kontakt. Afbrænderne var mange og store – og i angrebet kunne kun Noah Thomsager Nielsen og Nicolai Bruhn Sørensen være deres indsats bekendt.

Oprykningskampe

Der resterer endnu en runde. Team Nørrebro fører kvalifikationsrækken med ét point foran AB. Men da Nørrebro møder det absolutte bundhold VLI i den sidste kamp på søndag, er det mest sandsynlige, at AB skal ud i oprykningskampe mod de andre toere i kvalifikationsrækkerne. AB møder IF Stadions 2. hold i den sidste kamp i kvalifikationsrækken på lørdag i AB Hallen.