AB sikrede sig

AB kvindehold i 2. division i håndbold spiller også i den række, når den nye sæson går i gang efter sommerpausen.

Det blev en kendsgerning i den forgangne uge.

Forrige mandag mødte AB Frederiksbergholdet fra Ydun, der ligger på en tredjeplads efter flotte resultater i det nye år.

Men AB spillede en fantastisk kamp, hvor damerne kæmpede med stor gejst.

Cheftræner Dennis Hønholt sagde efter kampen at nøgleordene var: God kampgejst, godt forsvar og gode målvogterpræstationer. Vi har et flot returløb og får mange kontraer.

AB førte med 13-11 ved pausen og vandt 25-17

Næste kamp var mod Roskilde, der ligger på fjerdepladsen. AB kom godt fra start førte med 6 mål efter 15 minutter. Herefter fik AB en svær periode, men førte stadig 12-10 ved pausen.

I 2. halvleg fulgtes holdene ad, men Roskilde endte med at vinde 21-20.

AB mangler nu kun kampen mod bundholdet fra Hvidovre om 14 dage.

I 3. division skal Gladsaxe HG i aften møde Hørsholm Usserød på udebane. Da de to hold mødtes i sæsonens første kamp vandt Gladsaxe HG 22-13.

Med en sejr kan Gladsaxe HG komme tæt på andenpladsen med et hold, der hutler sig igennem turneringen fra kamp til kamp med otte-ni spillere på holdkortet. Men de kæmper til gengæld bravt hver gang.