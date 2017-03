Aldrig færdig med vin

– Vinbranchen er herlig, for du lærer hele tiden nyt. Du bliver aldrig færdig.

Steve Stusgaard fejrer, at det er ti år siden, at han overtog Bagsværd Vinhandel.

– Det gælder om at følge med. Det gør vi ved, at jeg og mine tre ansatte smager på alle de varer, vi har på hylderne. Tidligere på måneden var jeg så ”uheldig”, at jeg blev nødt til at tage otte dage til Carribien for at være med til en rhum-messe, siger Steve Stusgaard med et glimt i øjet.

Styrken i Bagsværd Vinhandel er netop, at folkene bag disken kan guide kunderne, fordi de ved, hvad der er i flaskerne og på hylderne. Om det er vin, spiritus, øl, chokolade, lakrids og delikatesser.

Steve Stusgaard taler om tidens tendenser: – De tunge, oversøiske vine er på retur. Spanien er helt hot, fordi man får mere for pengene, end det er tilfældet med italiensk vin. Fransk vin er også på vej fremad igen, fordi kunderne igen værdsætter struktur, elegance og finesse.

Bagsværd Vinhandel fører selv to egne rhum. En 5-årig fra Barbados samt en 12-årig fra British Guyana: – Mange danskere har fået øjnene op for rhum. Det er meningen, at vi hen over årene vil have fem-seks forskellige rhum i vores serie, som vi kalder for Walter, der kendes fra vores etiket tegnet af Jacob Gade.

Vinhandlen på Bagsværd Hovedgade er også stærk i skotsk single malt. Hos Stusgaard kan man købe whisky fra mellem 300 kr. og op til en pæn månedsløn. På hylderne ses også mange specialøl.

– For en butik som vores har den lokale opbakning en enorm betydning. Selv om vi har et stort opland og mange kender os fra vores webshop, er opbakningen fra Bagsværds borgere helt fantastisk, siger den jubilerende vinhandler.