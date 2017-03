Brand i rækkehus på Kagsåvej

I fredags kl. 11 blev det anmeldt, at der var ild i et rækkehus på Kagsåvej i Gladsaxe. Brandvæsnet var på stedet, da politiet ankom, hvor de var i gang med at slukke branden på husets 1. sal. Branden startede angiveligt i en elinstallation i et computerrum og spredte sig hurtigt. Husets beboere blev reddet ud og kørt til kontrol for røgforgiftning.