Brian er helt oppe at ringe

Efter 17 år på Søborg Hovedgade i nr. 93 valgte Brian

Pedersen fra Telekæden at rykke butikken til Søborg Hovedgade 209 i Buddinge Centret. Og han kan dårligt få armene ned. For at sige det lige ud: Han er helt oppe at ringe.

– Det er simpel matematik, som vi lærte det på handelsskolen. Der kommer mange flere kunder forbi her i centret, og så falder der nogle impulskøb af, og det kan vi allerede nu se på bundlinjen, slår Brian Pedersen fast.

Han har også sørget for at samarbejdet med transportfirmaet GSL fortsætter, så borgerne kan hente deres pakker i butikken, hvis de ikke lige var hjemme, da buddet kom.

– Det giver ca. 600 besøg i løbet af en måned, og det kan jo godt kaste noget af sig.

Varesortimentet skifter alt efter, hvad der lige er oppe i tiden. Lige nu går Brian Pedersen med ideer om at satse ekstra meget på routere og kabler og wi-fi-forbindelser.

Men en ting er sikkert: Telekæden kan reparere mobiltelefoner i en ruf, så kunderne ikke skal undvære apparatet, der for mange nærmest er en forlængelse af den ene hånd.

– Vi har i forvejen store aftaler med landsdækkende firmaer. Derfor har vi teknikere siddende, så telefonerne kan blive lynhurtigt repareret. Normalt siger vi en time for privatkunder, men selvfølgelig kan der komme vildt pres på, så det tager lidt længere tid, siger Brian Pedersen.