Det blev en festlig dag

Hvor mange mon der kommer?

Tænker mange, når de inviterer til reception.

På Gladsaxe Bladet kan vi konstatere, at der kom mange, da vi forrige tirsdag havde inviteret til en markering af de første 100 år. Den stod på morgenbord fra klokken 8 til 10.30

De to første trådte på slaget 8 ind i festlokalet på 1. sal, hvor der for mange år siden blev sorteret milliarder af breve og postkort i de små dueslag.

Og så kom folk og ønskede til lykke og hyggede sig med kaffe og morgenbrød og med masser af snak.

Der kom læsere, der kom foreningsfolk, der kom forretningsfolk, der kom politikere, der kom kollegaer og en masse andet godtfolk, der til sammen understregede, at vi har en meget stor kontaktflade.

Den tidligere formand for Håndværkerforeningen Poul Hansen holdt en sjov tale og havde fundet på en meget speciel gave med metalskilte a la gamle dage.

Tidligere avisejer Jørgen Olsen, der har skrevet den meget roste jubilæumsavis, kunne bidrage med endnu flere sjove historier. Typisk nok havde han gemt de 13 taler, der blev holdt ved festen for de første 50 år.

Journalist og forfatter Jacob Ludvigsen fortalte om sin karriere på Folkebladet, der senere blev til Gladsaxe Bladet. Den sluttede samtidig med at ølstrejken midt i 60erne var overstået og unge Ludvigsen vist havde festet lidt rigeligt.

Og der blev sludret på kryds og tværs ved de mange borde. Så nu ved vi, hvordan vi skal gribe tingene an i 2117.







Foto: Kaj Bonne.

Se mange flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk