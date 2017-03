Eleven skulle have habit på

”Hr. Ludvigsen De kan gå ned hos Egebjerg, og så kan De købe en habit på bladets regning. De skal se ordentlig ud, når De er ude for at repræsentere bladet. ”

Sagde redaktør Julius Hedegaard fra Folkebladet til den 15-årige Jacob Ludvigsen i 1962. Redaktøren og den unge medarbejder var skam Des.

Skoleeleven Jacob Ludvigsen var blevet tilknyttet avisen som meddeler med Bagsværd som sit primære område. Linjebetalingen var 15 øre, så det var fristende at fylde godt med unødvendige ord på.

Senere gik karrieren bl.a. over Danmarks Radio som kulturmedarbejder, til Skive Folkeblad som elev, til Ekstra Bladet som reporter, til Information, til Hovedbladet til et reklamebureau, hvor han var med til at lave Squash-reklamen med Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard.

I 1971 var han med til at skabe Christiania.

Det hele begyndte egentlig med klassisk musik.

-Jeg gik på kostskolen i Bagsværd som dagelev. Johnni Smidth underviste, og vi havde en lille klub, hvor vi hørte klassisk musik. Jeg lavede lidt skoleblade for min egen fornøjelses skyld. Johnnie Smidth var gift med Tove Smidth, der arbejdede som journalist i Danmarks Radio, og journalistikken interesserede mig jo meget, så der blev etableret kontakt til Julius Hedegaard, der godt ville dække en større del af kommunen og have noget stof fra Bagsværd, fortæller Jacob Ludvigsen, der gik til hånde med mange andre opgaver på avisen.

-I 1964 var jeg færdig med skolen, og så blev jeg ansat som en slags elev. Hedegaard og jeg tog til Slagelse og færdigproducerede avisen hos Sjællands Tidende. Der lærte jeg at læste spejlvendt, når vi brød siderne om i bly. På vejen hjem rundede vi Hotel Postgården og fik et godt måltid. Et glas rødvin til Hedegaard og en øl til mig.

Karrieren fortsatte i Danmarks Radio hos Jørgen Vedel-Pedersen (man kendte vel Tove Smidth).

Peberkværnen

Jacob Ludvigsen var med til at lave ungdomsprogrammet Peberkværnen sammen med Jesper Klein. Blandingen af satire og alvor skabte røre i andedammen.

Unge Ludvigsen skulle være føl hos Poul Erik Søe.

-Som 27-årig blev Søe chefredaktør på Skive Folkeblad. Jeg fik en elevplads hos ham, og det var meget sjovt at komme rundt i de små nabobyer. Efter et år ville Poul Erik Søes kone ikke være i byen mere. Jeg havde leveret noget stof som meddeler til Ekstra Bladet, så chefredaktør Victor Andreasen ansatte mig som om jeg var udlært. Det var jo godt rent lønmæssigt, konstaterer Jacob Ludvigsen, der arbejdede på Ekstra Bladet til 1988 – selv om han i 1978 var flyttet til Bornholm.

Senere blev det så til den del andre job og nogle bøger. Erindringsbogen Hobbit habit om hans karriere fik blændende anmeldelser

Tilknytningen til Gladsaxe er der stadig. Hans datter Freja Ludvigsen tiltrådte i 2015 stillingen som erhvervsudviklingschef i Gladsaxe Kommune.