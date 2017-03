Eleverne flyttede sig

Med lidt store ord, så blev livet taget op til revision, da 30 elever fra 10. klassecentret på GXU – den gamle Marielyst Skole – i den forgange uge præsenterede den teaterforestilling, som de selv havde skabt fra A til Z.

Udgangspunktet var de syv dødssynder, og så blev der talt frem og tilbage ud fra dem, og der blev fundet frem til gode og dårlige ting.

Det førte til en fem kvarter lang forestilling ”Flyt dig”, der i ugens løb blev spillet for over 600 elever fra nogle af kommunens andre skoler.

Fantasien blev foldet ud, og der var imponerende blandinger af teater, video og musik (glimrende fremført af skolens egne elever)

Dialogen og replikkerne sad lige i skabet, og adskillige af de optrædende viste et talent, der nok kan føre til mere, hvis eleverne vil gå den vej.

Typisk for de unges tekniske evner er forestillingens musikalske indslag indspillet på en CD, og indledningsnummeret har nærmest hit-potentiale. En meget tilgængelig sang med et godt omkvæd, så ”Hvor skal vi hen” kan godt blive en ørehænger – om ikke andet så på skolen.



Foto: Kaj Bonne.