EU, Trump og Brexit på Bagsværd Skole

Over 100 mænd og kvinder havde forrige torsdag aften fundet vej til Bagsværd Skole for at høre EU-kommissær Margrethe Vestager (R) og USA-kender og folketingskandidat Mads Fuglede (V) dele deres synspunkter om USA og EU, i dag og i fremtiden. Det var De Radikale i Gladsaxe, der havde inviteret, og folketingskandidat Mads Høj Jørgensen (R) ledede mødet.

Margrethe Vestager anerkendte, at EU står over for alvorlige problemer, men hun er optimist, for, som hun sagde, pessimister får aldrig noget fra hånden, og Europa har tidligere stået sammen i alvorlige situationer. Hun fortalte om, hvordan den nuværende EU-kommission arbejder mere fokuseret, stiller færre nye lovforslag og lægger op til debat om, hvad europæerne egentlig vil med EU.

Trump vil gerne være amerikanernes præsident, fortalte Mads Fuglede, men han er ikke interesseret i at være leder af ”den frie verden”, og det sætter NATO-samarbejdet og forholdet til EU på en prøve. Samtidig får Putin lov til at føre en mere aggressiv udenrigspolitik end tidligere. Men Mads ser det som Europas (og Danmarks) held, at Trump som forsvarsminister har ansat James Mattis, der er fortaler for NATO. Salen stillede spørgsmål om Trumps magtbeføjelser, Danmarks sikkerhed, handelsaftaler, Brexit og meget mere. En helt almindelig torsdag aften på Bagsværd Skole.