Fin indsats af Gladsaxe-Hero

For første gang i træningskampene spillede Gladsaxe-Hero på græs, da man mødte Avedøre. Det gav nogle tekniske udfordringer, men det lykkedes trods alt at vinde med 2-1.

-Dommeren viste en ny standard for, hvor lidt der egentlig skulle til for at indkassere gule kort og dermed ti minutters udvisning. Så det blev en kamp hvor undertalsspillet blev prøvet af med forskellige konstellationer, siger Gladsaxe-Heros træner Carsten Rust.

-Så i den sidste del af første halvleg spillede vi ni mod 11. Gutterne skal have stor ros for måden at håndtere det på. Ingen brokkede sig over dommeres vurderinger, lige meget hvor uforstående det end virkede. Og det lykkedes os endda at bringe os foran med 1-0 med to mand i undertal. Vi var naturligt presset en smule ned på egen halvdel, men fik sat en god omstilling op, hvor Frederik Vendelboe drev bolden frem. Ved sin side fik han en fremstormende Kristjan ’Kiki’ Koropanov, som sikkert udnyttede chancen og prikkede bolden forbi målmanden. 1-0 blev pausestillingen.

I starten af 2. halvleg udnyttede Gladsaxe-Hero en hjørnesparkskombination flot. Igen var det en velspillende Frederik Vendelboe som assisterede, men Patrick Larsen som præcist satte hovedet på hjørnesparket og headede bolden ind i det fjerneste målhjørne til en 2-0 føring.

Der var egentlig ikke tvivl om udfaldet af kampen, da Hero holdt Avedøre fra store chancer. Alligevel fik de reduceret til 2-1 tyve minutter før slutfløjtet på en enorm foræring.

Torsdag kl.18.30 spilles sidste træningskamp på kunststofbanen mod naboerne fra AB.