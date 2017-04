Håbløs boligplanlægning

Borgmesteren vil gerne have flere rækkehuse i Gladsaxe. Derfor har byrådet havde givet det store byggeprojekt ”Bagsværdlund” lov til en blanding af rækkehuse og lejligheder. Men kommunen havde åbenbart ikke rigtigt styr på projektet, for nu vil bygherren nemlig droppe rækkehusene.

Der er åbenbart flere penge i lejligheder, og derfor skal nogle af de planlagte rækkehuse sløjfes.

På Bagsværdlunds hjemmeside fremgår det ellers, at netop rækkehusene er eftertragtede. De er snart udsolgt, mens der stadig er en del ledige lejligheder.

Mig bekendt er der også stadig en del ledige lejligheder midt i Bagsværd i det nybyggede ”Henriksgården”. De lejligheder kan ikke sælges og må i stedet lejes ud.

Når kommunen nu har så lidt styr på sagerne, så er det nye forslag til Kommuneplan mildest talt stærkt bekymrende. Her går Socialdemokratiets ledelse til angreb på vores villakvarterer. Planen er at mase en masse rækkehuse – i to etager – ind mellem de eksisterende huse i villakvartererne.

Det er en rigtig dårlig ide. Faktisk helt ualmindelig dårlig. Folk kommer til at døje med indblik i både stuer og haver. Og bliver det overhovedet til rækkehuse – eller bliver det som med Bagsværdlund pludselig til kedelige blokke med lejligheder midt i villakvartererne?

Det er bittert, at flertallet i byrådet ikke gør sig mere umage med udviklingen af Bagsværd. Det har byen fortjent.

Martin Skou Heidemann

Venstre

Søhuse 1, Bagsværd