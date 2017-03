Hundepatrulje fangede flugtbilist

Lørdag 11. marts kl. 02.05 skete en soloulykke på Hillerødmotorvejen nær Søborg, da en 38-årig kvindelig bilist med høj hastighed påkørte et autoværn og fortsatte ind under en motorvejsbro, hvor bilen standsede som følge af ulykken. Et vidne havde set kvinden stige ud af bilen og løbe fra stedet, hvorfor en hundepatrulje, der ankom til ulykkesstedet kort tid efter, hurtigt påbegyndte søgning af kvinden. En hund fik hurtigt færten af kvinden og markerede, hvorefter kvinden blev anholdt. Kvinden blev ved anholdelsen testet positivt for at være påvirket af alkohol.