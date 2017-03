Hurtig udrykning gav pote

20.30 søndag kom der meddelelse om en brand i en lejlighed i Bindeleddet med en voldsom røgudvikling. Syv minutter senere var de første køretøjer og brandfolk fra

Beredskab Øst fremme. Og ved midnatstid kunne de evakuerede beboere fra opgangen rykke tilbage i deres lejligheder.

-Vi har fået en del meget avanceret udstyr, og det gav os mulighed for hurtigt at slukke branden og for at begrænse skaderne på ejendommen, så det er selvfølgelig trist, at det gik ud over en lejlighed, men generelt var indsatsen en succes, siger Rasmus Storgaard fra Beredskab Øst.

-Vi fik hentet to katte ud af nabolejligheden, og så fik vi suget en del vand op efter at der var gået hul på et vandrør i den berørte lejlighed.

-Vi havde i alt 10 køretøjer fra Gladsaxe, Lyngby og Ballerup og 26 mand i aktion, og klokken 03.00 kunne de sidste folk tage hjem til deres respektive stationer, siger Rasmus Storgaard.



Så harmløst så der ud i opgangen dagen derpå. Røgudviklingen søndag aften tydede ellers på langt værre skader. Foto: Kaj Bonne.