Husejere vandt nedrivningskamp

– Det er da et sødt, lille hus. Det er da synd at rive det ned.

Den holdning stødte ægteparret Nissen-Schmidt fra Søborg på, da de kontaktede de bestemmende myndigheder i Gladsaxe Kommune for at få lov til at rive deres hus ned og erstatte det af et nyt og tidsvarende.

Som beskrevet i Gladsaxe Bladet 28. februar, er en del boligejere fra bevaringsreglernes gruppe 4 kommet i klemme og flere vil komme til. Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet kategoriseringen af grupperne, hvor bevaringsgruppe 1 – som stort set kun er kirker – har den største historiske værdi, mens bevaringsværdien falder til fem, hvor man uden at søge tilladelse kan nedrive sin ejendom.

I gruppe 4, som huset på Kiplings Allé er kategoriseret, må man ikke rive det ned uden at få byrådets godkendelse. Nissen-Schmidt søgte om tilladelse i januar 2016, men de skulle igennem en lang og psykisk belastende periode, inden godkendelsen kom i hus. Det skete oven i købet først efter, at Trafik- og Teknikudvalgets medlemmer selv havde været på besøg i ægteparrets hjem i sidste måned.

Gladsaxe Bladet var også på besøg. Der var klare skader i fundament, skimmelsvamp og fugt i kælderen og alvorlige sætningsskader i husets murstensfacader.

Søborg-parret undrede sig især over forvaltningens holdning, fordi den udelukkende var baseret på flere år gamle google-billeder og uden inspektion af huset af de kompetente myndighedspersoner.

Kønt lille hus

– Alle siger, at vores hus er kønt og charmerende. Det var jo også derfor, at vi købte huset for 28 år siden. Men huset er fra 1925, og det er altså ikke tidsvarende. Der er hundekoldt inde i huset, så vi om vinteren gå med sweatre for at holde varmen, fugten og skimmelsvampen gavner heller ikke helbredet. Vi elsker at bo her i Søborg, og hvis vores hus havde kunnet klare det, kunne vi ikke drømme om at rive det ned. Kan vi så ikke bare renovere huset, vil nogle måske spørge, men det er dyrere end at rive det ned og erstatte det af et nyt, flot og tidsvarende hus, som lever op til alle energi- og lovkrav i øvrigt. Og så bygger man jo ikke om for sjov – det koster jo mange penge, som man ville kunne have sparet, hvis ens hus ellers var til at leve i, siger Lars Jørn Nissen-Schmidt.

Ægteparret stiller sig frem, fordi de ikke ønsker, at andre Gladsaxe-borgere skal igennem samme kamp for at få lov til bygge nyt, hvis de har et hus i kategori 4.

– Derfor lyder det fornuftigt, det som byrådsmedlem Kim Wessel-Tolvig har udtalt. Nemlig at kommunen ikke bør blande sig, hvis huse i gruppe 4 ønskes nedrevet. Vi føler, at vi har været igennem en meget langvarig proces, som egentlig er spild af alle parters tid. På et tidspunkt havde vi overhovedet ingen dialog med kommunen, og vi anede ikke, om vi var købt eller solgt. Det sled på nerverne, fortæller ægteparret.

§14-forbud

Lars Jørn Nissen-Schmidt og hans hustru stod i den prekære situation, at de efter at have boet i deres ejendom i næsten 30 år ville rive deres hus ned, men stadig blive boende på grunden. Mange Gladsaxe-borgere, der nærmer sig pensionsalderen, vil – hvis der altså ikke laves en ændring af arbejdsgangene i byrådet – stå med det problem, at de ikke får lov til at rive deres hus ned, og kommunen kan sågar udstede et §14-forbud, der sætter en stopper for nedrivningen, indtil en ny lokalplan endeligt fastslår, at en nedrivning ikke må finde sted.

Nissen-Schmidt modtog 11. juli 2016 et brev, hvor Teknik- og Trafikudvalget var i færd med at sætte en proces i gang om nedlæggelse af et §14-forbud. Ægteparret gjorde indsigelse over for Byggesagsafdelingen i Gladsaxe Kommune, hvor man henviste til, at der i beslutningsgrundlaget indgik seks år gamle google-fotos samt en vurdering fra 1998, der kategoriserede huset til gruppe 4.

Efterfølgende blev sagen behandlet i både Trafik- og teknikudvalget (24. oktober) og Økonomiudvalget (6. december), hvor et flertal i udvalgene anbefalede, at der skulle nedlægges forbud mod nedrivning i henhold til planlovens §14. Byrådet besluttede dog 14. december, at sagen blev henvist til fornyet behandling i Trafik- og Teknikudvalget. Efter besigtigelsen kunne husejerne på Kiplings Allé endelig ånde lettet op.

450 huse i Gladsaxe

– Det startede med en sag på Grønnemose Allé, hvor de nye ejere havde købt et hus for at rive det ned og opføre et nyt, siger Kim Wessel-Tolvig (V), der er medlem af Trafik- og Teknikudvalget.

– Men det måtte de ikke, fordi det var i kategori 4. Kort tid efter kom en nærmest tilsvarende sag fra Kiplings Allé. Der er 450 kategori 4-huse i Gladsaxe, men de fleste af dem er noget gammelt skidt, som der ikke er nogen bevaringsværdi i. Måske kan man finde 50 hus ud af de 450, som man kan rykke op i kategori 3, men resten bør hverken forvaltning, udvalg eller byråd spilde tid på. Nu har familierne på Grønnemose Allé og Kiplings Allé heldigvis fået lov til at rive deres huse, og de stod nærmest med glædestårer, da de fik det at vide, siger Kim Wessel-Tolvig.

– Nu stikker jeg piben lidt ind, for jeg har fået at vide, at forvaltningen ser på det i øjeblikket, og så håber vi på, at de præsenterer en fornuftig løsning, hvor der bliver taget hensyn til, at de gamle, faldefærdige rønner ikke skal bevares, når vi nu har chancen for at fremtidssikre kommunen med huse, der opfylder nutidens krav. Selv min kones barndomshjem på Bagsværdvej er i gruppe 4, og jeg kan garantere for, at da jeg kom i hjemmet som ung mand, der var det ikke noget at råbe hurra for, siger Kim Wessel-Tolvig.



Kælderen i de smukke hus er hårdt angrebet af både fugtskader, revner og skimmelsvamp.

Foto: Kaj Bonne.