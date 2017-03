Husvariationen skal sådan set bare fortsætte

Martin Skou Heidemann skrev i sidste uge et indlæg under titlen bevar vores villakvarterer. Han skriver, at flertallet i Byrådet vil bygge højt og tæt i villakvartererne og sammenligner det med byggeriet af Gladsaxe Company House på den tidligere Tobaksgrund.

Det er langt ude og kun et forsøg på at skræmme de mange borgere, der bor i vores villakvarterer.

Jeg vil ikke bygge højt og tæt alle vegne, men jeg vil give mulighed for, at man kan bygge forskelligt i vores villaområder.

Når jeg kører rundt i for eksempel kvartererne bag Søborg Hovedgade, så møder jeg masser af variation og ser huse, der er bygget i forskellige perioder og i forskellig stil, typisk en stil, der var in, da de blev bygget. Der er huse med flade tage, huse med mansard og huse med saddeltag. Der er huse i to –etager og i halvanden etage, og der er huse med én bolig og huse med to boliger. Den variation skal vi fortsætte med. Der skal ikke bygges mere, end der må i dag – men alle nye huse skal ikke bygges med saddeltag – så bliver det alt for kedeligt og ensformigt.

Ole Skrald

Formand for Trafik- og Teknikudvalget