Indbrud på Buddinge Skole

Tirsdag 21. marts kl. 06.00 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand var brudt ind på Buddinge Skole på Kildebakkegårds Allé i Søborg. Gerningsmanden fik adgang til skolen ved at knuse en rude, hvorefter vedkommende stjal et TV fra væggen og forlod stedet.

Pas på hælervarer

Gør dig ikke til hæler ved at købe stjålne effekter. Udvis mistænksomhed, hvor prisen på en vare er unaturlig lav, eller hvis effekten er graveret med et navn, der ikke tilhører sælger. Husk, at hæleri, ligesom tyveri, straffes.