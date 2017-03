Kloakregning blev alt for stor

Som medlem af haveforeningen Carl Nielsens Minde er jeg dybt rystet over den regning, vi bliver præsenteret for op til generalforsamlingen 29. marts.

I marts 2014 godkendte vi et budget for kloakering på 71.000 kr. pr. have.

Nu bliver det opkrævet 109.000 pr. have. En stigning på 38.000 kr., svarende til 53% af det oprindelige budget.

Har bestyrelsen fået den rigtige rådgivning?

Har Entreprenørfirmaet Hoffman A/S givet et voldsomt underbudgetteret tilbud for at få arbejdet?

Har firmaet påtaget sig en opgave, som det ikke var kompetent nok til at løse indenfor budgettet?

På generalforsamlingen vil jeg stille forslag om, at

1) Ikke stemme for bestyrelses indstilling.

2) Nedsætte en arbejdsgruppe hvis opgave er at granske alle sagens dokumenter

3) Stille teknisk og juridisk bistand til rådighed for arbejdsgruppen.

Emilce Nielsen

Have Nr. 101