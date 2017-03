Konsekvenser af kommuneplan 2017

På Gladsaxe Kommunes hjemmeside finder man dette, hvis man leder godt.

Forslag til kommuneplan 2017 er i høring i perioden 28. februar – 25. april 2017.

I perioden bliver der afholdt to borgermøder: 3. april om Grønne Gladsaxe, 6. april om Bæredygtige boligområder.

Møderne afholdes kl. 19-21 i Rådhushallen. Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest 25. april.

Høringssvar kan sendes til byplan-dinmening@gladsaxe.dk.

6. april holdes der møde med den uskyldige titel: Bæredygtige boligområder.

Bag denne gemmer der sig planer, som hvis du ikke møder op vil kunne få store konsekvenser i det område du bor i, hvis du er så uheldig at have en nabogrund på 1000 m2 eller mere.

I vores grundejerforening er det 36 pct. af grundene, der falder ind under dette.

Gladsaxe Kommune ønsker at få sat alle gamle servitutter ud af kraft og tillade, at der bygges dobbelthuse/ rækkehuse i to plan.

Det kan betyde at op til fem omkringliggende matrikler bliver berørt mht. indkig i have, ændret skyggeforhold på allerede anlagt terrasse.

Øget trafik og larm. I værste fald naboballade, hvis der opstår uenighed om byggeplaner som på Frederiksberg.

Og nabokrig er det sidste vi ønsker.

Grønne forhaver kan blive omdannet til parkeringspladser som der kræves to af i forbindelse med nybyggeri (om det så er 4 ved dobbelthuse ved jeg ikke).



Jesper Funk

Søborg