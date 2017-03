Kriller i maven på den gode måde

Det kom som noget af en overraskelse for Katrine Foged Thomsen, da hun blev ringet op for at høre, om hun ville overtage Mette Blomsterbergs rolle som dommer i Den store bagedyst.

-Den mulighed havde jeg aldrig overvejet, så jeg skulle lige tænke mig om nogle dage, indrømmer Katrine, der for næsten 20 år siden blev udlært som konditor i Kransekagehuset i København.

Den 39-årige konditor takkede ja til at gå til casting og ikke længe efter var hun sammen med konditor Markus Grigo udvalgt til at varetage dommerfunktionen i det populære tv-program.

-Personligt er det lidt grænseoverskridende for mig at skulle vurderes af andre mennesker, når de ikke kender mig. Men jeg klikker med Markus, jeg kan mit fag, og jeg er mig selv, så helt galt kan det jo ikke gå, siger Katrine og afslører, at hun er stolt over at skulle fylde hullet ud efter Mette Blomsterberg.

-Mette har gjort rigtig meget godt for vores fag og jeg kan mærke, at der bliver sat meget mere pris på vores håndværk – et håndværk jeg er rigtig stolt af, forsikrer Katrine, der glæder sig til at komme i gang med optagelserne efter påske.

Programmerne bliver sendt i efteråret.